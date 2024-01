Prima Pagina IN Edicola: la Juventus sbatte! L’Inter cerca il sorpasso

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

La Juventus sbatte. Solo 1-1 con l’Empoli. L’Inter va a Firenze per il sorpasso. Max frena: rosso a Milik dopo 18′, Baldanzi risponde a Vlahovic. I bianconeri deludono dopo cinque vittorie di fila. Allegri: «Noi in salita dopo l’espulsione». Il polacco: «Chiedo scusa». Yildiz entra nel finale. Stasera Inzaghi, con una gara in meno, può volare in testa a +1.

TUTTOSPORT

Il VAR Juventus funziona. Semaforo rosso. Follia di Milik, squadra in dieci dal 16′: l’Empoli ferma la fuga. Espulsione giusta del polacco (dopo quelle risparmiate a Berardi e Malinovskyi). La Juventus lotta, segna con un grande Vlahovic, si difende troppo e Baldanzi la punisce: +2 sull’Inter che stasera può tornare prima.