Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate al 28 gennaio 2024

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato, le società di Serie A stanno cercando di chiudere operazioni in entrata e in uscita. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore.

CALCIOMERCATO INTER

Stefano Sensi va al Leicester City. C’è l’accordo e ormai è imminente il trasferimento in Inghilterra del centrocampista. Proseguono i no secchi sugli interessi per Valentin Carboni, in prestito al Monza.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Bianconeri impegnati contro l’Empoli, pareggiando 1-1, ma in serata si è chiusa un’operazione. È fatta per il passaggio di Moise Kean all’Atlético Madrid.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Nehuén Pérez, obiettivo di mercato dei partenopei, nel pomeriggio ha giocato titolare nella sconfitta per 2-0 contro l’Atalanta. Da capire se questo sia il saluto all’Udinese o un irrigidimento dei bianconeri friulani.

CALCIOMERCATO ROMA

Angelino è in arrivo. Sul laterale spagnolo definita l’intesa col RB Lipsia, che interromperà in anticipo il prestito col Galatasaray.

CALCIOMERCATO SERIE A

La Fiorentina sta cedendo Josip Brekalo al Hajduk Spalato e questo libera il posto per l’arrivo di Rubén Vargas, in campo nella sconfitta dell’Augsburg contro il Bayern Monaco. Il Bologna, che stasera ha pareggiato 2-2 col Milan, in attacco va su Santiago Castro e questo può portare Sydney van Hooijdonk in uscita. L’attacco del Genoa si rinforza con David Ankeye, proveniente dallo Sheriff, mentre Pablo Galdames lascia direzione Vasco da Gama. I rossoblù spingono per il ritorno di Leo Ostigard ma c’è anche il Torino. Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, conferma come per Gabriel Strefezza sia ormai imminente il passaggio al Como in Serie B. Possono tornare in Italia negli ultimi giorni di calciomercato Kevin Lasagna (Salernitana) e M’Baye Niang (Empoli), entrambi ora in Turchia dopo non aver certo lasciato un buon ricordo in Serie A.