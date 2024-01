VIDEO – Atalanta-Udinese 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Udinese, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



ZONA CHAMPIONS LEAGUE – Atalanta-Udinese 2-0 nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. C’è ora l’Atalanta al quarto posto in classifica, in attesa di vedere i risultati delle altre concorrenti (col Bologna che ha pareggiato in serata). L’Udinese fa poco ma regge fino al 33′, quando su cross basso dalla sinistra di Charles De Ketelaere devia in rete a centro area Aleksej Miranchuk. Segna il russo, ma erano state tante le occasioni precedenti dell’Atalanta. Che subito dopo rischia, con Marco Carnesecchi bravo a negare l’1-1 a Festy Ebosele (e al 43′ si ripete su Lazar Samardzic). Dieci secondi dopo l’inizio del minuto di recupero del primo tempo rimessa laterale, sponda e secondo assist di De Ketelaere per il destro a incrociare di Gianluca Scamacca. Il centravanti classe ’99 pone fine a un digiuno che in Serie A durava dal 4 novembre contro l’Inter. Nella ripresa bella rovesciata di Emil Holm, palla alta ma Atalanta che non rischia mai.

ATALANTA-UDINESE – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Atalanta-Udinese dal canale ufficiale YouTube dell’Atalanta.