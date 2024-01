Sensi, è fatta: il Leicester accontenta l’Inter. L’offerta fa riflettere!

L’Inter si appresta a salutare Stefano Sensi dopo aver accettato la proposta economica del Leicester. Proprio l’offerta fa riflettere su un altro obiettivo centrato dai nerazzurri, questa volta in uscita.

OFFERTA IMPORTANTE – Stefano Sensi è destinato a non essere più un giocatore dell’Inter, bensì del Leicester. Dopo giorni di trattative e valutazioni il club inglese ha avanzato un’offerta che soddisfa la dirigenza nerazzurro. In Viale della Liberazione c’è stato il sì che lascia partire il centrocampista italiano, che in questo momento è ancora fra i disponibili di Simone Inzaghi. Come sottolinea l’esperto di mercato Luca Cilli, intervenuto su Sky Sport 24, la proposta ufficiale formulata dal Leicester fa riflettere particolarmente per la portata economica, considerando che si tratta di un calciatore in scadenza di contratto. Gli inglesi, infatti, hanno offerto al centrocampista 3 milioni di euro, con un bonus legato all’eventuale promozione in Premier League del Leicester. L’Inter, dunque, ha centrato un altro obiettivo, questa volta in uscita.