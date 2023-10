VIDEO – Genoa-Milan 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Milan, anticipo dell’ottava giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



ANCORA UN AIUTINO – Genoa-Milan 0-1 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Il Milan è primo in classifica grazie all’inadeguato arbitro Marco Piccinini e a chi sta al VAR. Batte il Genoa, complice un errore arbitrale grande quanto una casa che influenza il risultato. Peraltro non il primo errore a favore della squadra di Stefano Pioli in stagione. Primo tempo dove succede poco, a parte un’ammonizione di Theo Hernandez: diffidato, salterà la Juventus. A metà ripresa cross da destra, colpo di testa del subentrato Rafael Leao e Josef Martinez devia in angolo scontrandosi col palo. A un quarto d’ora dal termine tiro di Radu Dragusin, deviazione di Tijjani Reijnders e Mike Maignan deve impegnarsi per evitare l’1-0. Ma sono sempre del Milan i rimpalli a favore, anche se in occasione dello 0-1 c’è molto altro. È l’87’, crossa Yunus Musah e un buco della difesa del Genoa favorisce Christian Pulisic, che controlla anche col braccio e di sinistro gira in rete. Ci vogliono oltre due minuti di assurdo check al VAR, che non interviene e convalida un gol che dalle immagini appare irregolare. Nel sesto minuto di recupero uscita killer di Maignan, travolge Caleb Ekuban e Piccinini ancora non interviene. Il VAR qui non dorme, porta all’espulsione del portiere. Ma è partita stregata per il Genoa: pur senza portiere avversario (va Olivier Giroud) la punizione di Albert Gudmundsson al 102’ è deviata sulla traversa da Fikayo Tomori. Poi espulso l’altro portiere Martinez per doppio giallo (fallo sulla ripartenza, entra Nicola Leali).

Video con gli highlights di Genoa-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.