Inter-Bologna, erroraccio di Guida sul rigore. La moviola – CdS

Inter-Bologna non è stata una delle migliori partite per la classe arbitrale. Guida viene bocciato gravemente dal Corriere dello Sport per l’episodio del calcio di rigore.

NON ATTENTO – Il giocatore dell’Inter Lautaro Martinez cintura Ferguson in maniera plateale, prolungata e fallosa. Marco Guida non se ne accorge e lascia proseguire l’azione. Solo il VAR porta l’arbitro a tornare sui suoi passi, ricontrollare al monitor e concedere il calcio di rigore al Bologna. Grave errore da parte del direttore di gara, che perderà 10 punti nella valutazione del weekend. Altre disattenzioni ci sono, soprattutto sui falli. Manca un giallo a Remo Freuler per una trattenuta a centrocampo su Alexis Sanchez in volata verso la porta avversaria. Voto 5. Marini al VAR viene promosso con un 6.5, una sicurezza negli episodi chiave.

fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna