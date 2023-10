Inter-Bologna, Lautaro Martinez fa e disfa: le pagelle – TS

L’Inter ha pareggiato 2-2 col Bologna. I nerazzurri hanno sprecato l’iniziale doppio-vantaggio. Le pagelle dell’edizione odierna di Tuttosport. Poche sufficienze fra i titolari

PAGELLE – L’Inter fa 2-2 col Bologna e perde la vetta della classifica. La prova non esaltante dei nerazzurri si riflette sulle pagelle dell’edizione odierna di Tuttosport. Solo quattro calciatori meritano la sufficienza fra i titolari: Sommer, Pavard, Calhanoglu, Dimarco (6). Male Bastoni che, secondo il quotidiano, merita 5: suo l’errore di posizionamento più grave in occasione del 2-2 ospite. Prova negativa anche per Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro trova uno splendido gol ma una sua grave ingenuità permette al Bologna di rientrare in partita. Voto 5,5. Insufficienza anche per Simone Inzaghi (5.5): ottimo l’approccio della squadra alla partita, ma nella ripresa forse troppo precipitosa la scelta di sostituire Thuram (5,5) per Sanchez (5,5): i nerazzurri hanno perso un riferimento in area.

Fonte: Tuttosport – F.M