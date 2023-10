Inter-Bologna, quante insufficienze in casa! Le pagelle – CdS

L’Inter si ferma ancora in casa, questa volta è il Bologna a guadagnare un punto con il pareggio per 2-2. Le pagelle del match firmate dal Corriere dello Sport.

PAGELLE – Cuadrado bocciato gravemente con 5, non crea nulla sulla destra. In difesa l’unico sufficiente è Acerbi per il gol segnato, Pavard e Bastoni si devono accontentare del 5.5. Grave l’errore sul gol subito da Joshua Zirkzee nel secondo tempo. Altri voti al ribasso per Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Anche a centrocampo non arriva il salto di qualità, quello vissuto dalla squadra meneghina nella ripresa con il Benfica. Davanti Marcus Thuram stenta e non poco poi viene sostituito verso il cinquantesimo, 5.5, Lautaro Martinez segna ma fa un disastro nella propria area di rigore provocando il tiro dal dischetto di Riccardo Orsolini. Un 6 salva-vita per l’argentino, così come quello per Nicolò Barella che corre e intraprende una sfida con Remo Freuler. 5.5 a Simone Inzaghi, scelte sbagliate perché la stanchezza nel secondo tempo si fa sentire.

fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti