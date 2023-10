Inter-Bologna, rabbia Inzaghi! Patito ‘effetto post-Champions League’ – TS

L’Inter, in doppio vantaggio col Bologna, si è fatta rimontare sino al 2-2. A fine partita Inzaghi si è detto rammaricato per il risultato. L’analisi nell’edizione odierna di Tuttosport

RABBIA – L’Inter ha pareggiato 2-2 col Bologna . Un match in cui, nonostante il doppio vantaggio iniziale, i nerazzurri non sono stati in grado di conquistare i tre punti. Secondo Tuttosport si tratta dell'”effetto Champions League”: giù nella scorsa scorsa stagione, infatti, l’Inter dopo le dodici partite in Europa, era finita ko in ben sei occasioni. Simone Inzaghi ha lasciato il campo scurissimo in volto, mostrandosi irritato nel post-partita, Raramente, scrive il quotidiano, si è visto un Inzaghi così arrabbiato: il rammarico per aver buttato due punti da situazione di vantaggio con un match che sembrava ampiamente alla portata. Il tecnico sa che l’obiettivo stagionale è lo scudetto e che gare come quella di ieri col Bologna, sul 2-0 dopo un quarto d’ora sono da portare a casa. Anche alla luce del calendario che attenderà l’Inter dopo la sosta: Torino, Roma ed Atalanta.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini