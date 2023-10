Inter, 5 punti persi in due settimane. Manca continuità – CdS

Manca ancora la continuità. Dopo 3 anni con Simone Inzaghi al timone i problemi si ripresentano ciclicamente. Il Corriere dello Sport sottolinea cosa non è andato nelle ultime settimane.

RIMONTE – 2 partite concluse in vantaggio a fine primo tempo: dai potenziali 6 punti l’Inter ne ha guadagnato solamente uno. Sassuolo prima e Bologna poi hanno rimontato segnando entrambe 2 gol e bucando i nerazzurri colpevoli degli stessi errori. La squadra di Simone Inzaghi pecca di continuità, in 38 partite quest’ultima è essenziale per vincere lo Scudetto. La stanchezza per i numerosi impegni incide, ma ci sono i cambi in panchina e il tecnico ha voluto affidarsi comunque ai suoi undici tipo. Due ingenuità che sono costate tanto all’Inter. La vetta ora la si guarda dal basso, al secondo posto, senza la possibilità di rispondere istantaneamente. Saranno due settimane lunghe in casa nerazzurra.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno