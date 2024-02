VIDEO – Empoli-Fiorentina 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Fiorentina, match della venticinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



AVANTI ANCORA – Empoli-Fiorentina 1-1 nella venticinquesima giornata di Serie A. Nove punti in cinque partite con Davide Nicola in panchina: l’Empoli continua a fare risultati utili dal cambio di allenatore, due vittorie e tre pareggi senza più perdere. Nel derby toscano la Fiorentina si illude alla mezz’ora, con la girata di destro rasoterra di Lucas Beltran decisiva per sbloccare il risultato. In chiusura di tempo Lucas Martinez Quarta di testa va a un passo dallo 0-2, palla a lato di testa su punizione da sinistra. In avvio di ripresa Empoli trasformato e Matteo Cancellieri si procura un rigore venendo buttato giù da Marco Davide Faraoni. Dal dischetto, al 56′, trasforma M’Baye Niang per il secondo gol consecutivo dal suo rientro in Italia. Poco dopo ci prova Riccardo Sottil, bel diagonale e palla fuori non di molto. Dall’altra parte conclusione improvvisa di Razvan Marin da lontano e deve impegnarsi Pietro Terracciano per respingere.

EMPOLI-FIORENTINA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Empoli-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.