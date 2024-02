VIDEO – Udinese-Cagliari 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Cagliari, match della venticinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Bluenergy Stadium di Udine.



REAZIONE A METÀ – Udinese-Cagliari 1-1 nella venticinquesima giornata di Serie A. Dopo quattro sconfitte consecutive e le dimissioni di Claudio Ranieri non accettate dalla squadra il Cagliari torna a muovere la classifica. Ma per quasi tutto il primo tempo a giocare è l’Udinese, che colpisce al 14′ con uno spettacolare destro di Jordan Zemura all’incrocio dei pali. Si tratta del primo gol di un giocatore dello Zimbabwe in Serie A. Dopo tanta sofferenza al 44′ i rossoblù pareggiano: apertura a sinistra per Tommaso Augello, cross preciso e colpo di testa a centro area di Gianluca Gaetano. Per il trequartista, arrivato a fine mercato invernale dal Napoli, è il secondo gol in due partite da titolare col Cagliari. I sardi potrebbero anche passare in vantaggio a inizio ripresa, ma la deviazione di Gianluca Lapadula si stampa sulla traversa. Per l’Udinese è il quattordicesimo pareggio su venticinque partite: tantissimi, ma che stanno portando i friulani a salvarsi.

UDINESE-CAGLIARI – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Udinese-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.