VIDEO – Lazio-Bologna 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Bologna, anticipo mattutino della venticinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



ALTRO EXPLOIT – Lazio-Bologna 1-2 nell’anticipo mattutino della venticinquesima giornata di Serie A. Il Bologna sbanca l’Olimpico e risponde subito all’Atalanta che aveva provato a scappare al quarto posto in solitaria. Ma è la Lazio a colpire in avvio, con un gol di Ciro Immobile annullato per fuorigioco (13′) sull’assist di Felipe Anderson. Tutto buono invece cinque minuti dopo, con errore di Lewis Ferguson e assist di Immobile per il primo centro in Serie A di Gustav Isaksen. Lo svarione clamoroso lo fa però Ivan Provedel al 39′, con una tragicomica costruzione dal basso con mezza squadra che si risolve in assist a Giovanni Fabbian sul cui tocco segna Oussama El Azzouzi. L’assistente segnala un fuorigioco che non esiste di metri, il VAR (pur aspettando tre minuti) convalida l’1-1 sacrosanto. Prima del riposo mischia in area e salva Jhon Lucumì su conclusione a botta sicura di Mattéo Guendouzi. Il Bologna compie il capolavoro al 78′: Joshua Zirkzee innesca sulla sinistra Victor Kristiansen, cross basso e proprio Zirkzee di destro fulmina Provedel. È un gol da tre punti.

LAZIO-BOLOGNA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Lazio-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.