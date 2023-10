VIDEO – Cagliari-Frosinone 4-3, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Frosinone, anticipo mattutino della decima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.

IMPRESA DA RECORD – Cagliari-Frosinone 4-3 nell’anticipo mattutino della decima giornata di Serie A. Il Cagliari riesce in un qualcosa mai fatta da nessuno nella storia del campionato: vincere rimontando tre o più gol di svantaggio al 70’. Il Frosinone si illude, giocando un ottimo primo tempo e passando al 23’ con imbucata per Matias Soulé che sfrutta un errore di Alberto Dossena. Proprio Soulé poco dopo anticipa Alessandro Deiola in area col braccio, il VAR chiama l’arbitro per dare rigore ma Marco Mancosu lo calcia sulla traversa. Soulé si riscatta al 37’, spettacolare nel saltare Dossena e raddoppiare da posizione centrale. Cagliari sfortunatissimo, prima dell’intervallo colpo di testa di Mancosu e palo interno. Appena iniziata la ripresa un sinistro di Marco Brescianini angolato da destra vale lo 0-3. È il 49’, la partita sembra finita. Anche perché intanto Ilario Monterisi salva sulla linea su colpo di testa di Gabriele Zappa. Quando per il Cagliari le speranze sarebbero pari a zero si accende Gaetano Oristanio: recupero su Reinier, scambio e sinistro piazzato per l’1-3 al 72’. Passano quattro minuti, follia in uscita del Frosinone a liberare Antoine Makoumbou che appoggia il 2-3. Subito dopo rigore per presunto fallo di Stefano Turati su Leonardo Pavoletti, ma il VAR smentisce l’arbitro. L’inerzia è comunque cambiata e al 94’, su cross di Nicolas Viola, pareggia Leonardo Pavoletti di testa. L’uomo della promozione però non si accontenta: al 96’ punizione, sponda di Dossena e in tap-in corregge in rete il folle 4-3. Prima vittoria del Cagliari, assurda.

Video con gli highlights di Cagliari-Frosinone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A