VIDEO – Bologna-Roma 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Roma, posticipo pomeridiano della sedicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



VITTORIA DA CHAMPIONS LEAGUE – Bologna-Roma 2-0 nel posticipo pomeridiano della sedicesima giornata di Serie A. Il Bologna ormai non stupisce più e si porta al quarto posto, in zona Champions League. La Roma ci prova al 27′ addirittura da centrocampo, su punizione di Diego Llorente, ma Federico Ravaglia preferito a Lukasz Skorupski non si fa sorprenere. Una grande azione porta all’1-0: al 37′ Remo Freuler manda nello spazio Joshua Zirkzee sulla destra, assist al centro e a rimorchio il piatto di Nikola Moro sblocca la partita. Prima dell’intervallo combinazione fra Zirkzee e Dan Ndoye, conclusione sull’esterno della rete. Appena iniziata la ripresa la Roma si fa di nuovo trovare scoperta, Zirkzee libera Lewis Ferguson sulla destra con un gran tocco di prima, palla al centro per Ndoye e carambola su Rasmus Kristensen che vale un autogol: 2-0 al 49′. José Mourinho mette dentro Renato Sanches all’intervallo, ma lo leva al 64′ per scelta. Ravaglia ferma Andrea Belotti a dieci minuti dalla fine, evitando che la Roma torni in partita. Anzi, è il Bologna a sfiorare il tris con Ndote che si invola e manda a lato. Altra impresa di Thiago Motta.

Video con gli highlights di Bologna-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.