VIDEO – Udinese-Sassuolo 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Sassuolo, match della sedicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Bluenergy Stadium di Udine.



RIMONTA DAL DISCHETTO – Udinese-Sassuolo 2-2 nella sedicesima giornata di Serie A. L’Udinese concede due rigori e si fa rimontare quando ormai pensava di averla vinta. La partita si sblocca al 36′, con serie di finte di Roberto Pereyra e cross per il colpo di testa di Lorenzo Lucca. Il centravanti non deve nemmeno staccare da terra per girare e battere il non certo impeccabile Andrea Consigli. Al 55′ gran giocata di Pereyra in area sullo stretto, dribbling con tunnel a Martin Erlic e sinistro del raddoppio. Il Sassuolo sembra tramortito, ma è un episodio a riportarlo in partita subito dopo il 2-0. Martin Payero, peraltro in possesso palla, entra in maniera pericolosa su Erlic e il VAR richiama l’arbitro per cambiare il cartellino da giallo a rosso. Poi il danno lo fa Festy Ebosele, calciando Andrea Pinamonti per un rigore trasformato da Domenico Berardi al 75′. Da lì è un altro Sassuolo, con una traversa di Samuele Mulattieri e un palo di Gian Marco Ferrari in rapida successione. L’Udinese si fa ancora male da sola e concede un altro rigore, fallo di Christian Kabasele su Kristian Thorstvedt. Batte Berardi all’87’, è ancora glaciale e fa 2-2.

Video con gli highlights di Udinese-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube del Sassuolo.