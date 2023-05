VIDEO – Atalanta-Spezia 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Spezia, anticipo pomeridiano della trentatreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



IN PIENA CORSA – Atalanta-Spezia 3-2 nell’anticipo pomeridiano della trentatreesima giornata di Serie A. L’Atalanta si conferma a -2 dall’Inter e aggancia Milan e Roma nella corsa Champions League. Lo Spezia ha urgente bisogno di punti salvezza (è appaiato al Verona) e va avanti al 18′, con rimpallo a favorire Simone Bastoni e assist centrale per il tocco vincente di Emmanuel Gyasi. Una mischia in area porta al tiro Teun Koopmeiners: palla alta, si capisce però qual è il tema della partita ossia angolo respinto e conclusione di un giocatore dell’Atalanta. Al nuovo tentativo (32′) è pareggio, con palla mandata fuori e grandissimo tiro al volo dai venti metri di Marten de Roon. Situazione simile al 48′, con la difesa dello Spezia che non libera e Davide Zappacosta che dal limite fa centro. Secondo gol consecutivo per il laterale, dopo quello di sabato al Torino. Furia Atalanta in avvio di ripresa, al 54′ altra mischia in area da angolo e Luis Fernando Muriel risolve con il destro del tris. Per il colombiano gol numero cento in Serie A, si sblocca dopo oltre sei mesi. Zappacosta potrebbe fare anche doppietta, gliela nega Bartlomiej Dragowski mandando il suo colpo di testa sulla traversa. E dal possibile 4-1 si passa al 3-2, con assist da sinistra per il tiro a rimorchio di Mehdi Bourabia al 64′. Con lo Spezia che va a centimetri dal pareggio all’87’ quando Daniele Verde prende un’incredibile traversa.

Video con gli highlights di Atalanta-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.