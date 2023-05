Verona-Inter (0-6): Inzaghi stradomina puntando sulla qualità extra

Hellas Verona-Inter termina con un risultato tennistico. Nello 0-6 finale spiccano le doppiette di Dzeko e Lautaro Martinez, oltre al capolavoro di Calhanoglu. La squadra di Inzaghi mette in scena uno spettacolo a senso unico. Di seguito l’analisi tattica di Verona-Inter in Serie A

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare l’Hellas Verona in Serie A: 1 Handanovic ©; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 22 Mkhitaryan, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Hellas Verona-Inter

HIGHLIGHTS – Nel primo tempo, al 31′ è Gaich a portare in vantaggio l’Inter con uno sfortunato autogol, deviando di testa in volo il cross mancino di Dimarco dalla destra sugli sviluppi di un corner e beffando Montipò sul primo palo (0-1). Al 36′ Calhanoglu, quasi da fermo dopo aver controllato il passaggio di Brozovic, piazza uno spettacolare bolide potente e preciso di destro che termina vicino al sette alle spalle del numero uno gialloblù (0-2). E al 37′ Dzeko cala il tris con una zampata mancina su assist di Lautaro Martinez (0-3). Nel secondo tempo, al 55′ proprio Lautaro Martinez firma il poker con un furbo cucchiaio di destro ai danni di Montipò su suggerimento di Brozovic (0-4). Poi, al 61′ Dzeko è chirurgico con il sinistro nel calciare la palla in diagonale nell’angolino basso dopo aver ricevuto da Acerbi (0-5). Infine, al 92′ Lautaro Martinez nell’area piccola è caparbio nel trovare la rete in mezzo a tre difensori dell’Hellas Verona (0-6).

SOSTITUZIONI – Nella ripresa, al 57′ e risultato di 0-4, primo doppio cambio di Inzaghi: fuori D’Ambrosio e Dimarco, dentro Darmian e Bellanova. Avvicendamento nei ruoli di terzo destro e quinto sinistro a risultato ormai acquisito. Al 65′, sullo 0-5, secondo doppio cambio per l’Inter: fuori Dumfries e Mkhitaryan, dentro Zanotti e Gagliardini. Staffetta completa sul centro-destra del centrocampo e altre forze fresche in campo. Infine, al 78′, ecco il quinto e ultimo cambio nerazzurro: fuori Brozovic, dentro Asllani. Cambia il regista davanti alla difesa nei minuti finali.

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

TOP – Finalmente una partita da numero 9 e mezzo: Dzeko (vedi pagelle di Verona-Inter). Il centravanti bosniaco segna due gol tutt’altro che facili. In un periodo in cui sembrava impossibile mettere la palla in rete, le rotazioni di Inzaghi sembrano premiare anche Dzeko. Più fresco, più lucido. Più concreto sotto porta. Un attaccante esperto che, in forma e motivato, può tornare utile in questo ultimo mese (si spera abbondante…). E magari non solo nelle rotazioni. Classe.

Post-Game Analysis: considerazioni finali sulla partita

COMMENTO – Il tabellino parla da sé. Quando una partita finisce 0-6 c’è poco da analizzare. Può essere esauriente dare un’occhiata alle statistiche per riassumere Hellas Verona-Inter: la squadra di Inzaghi domina dall’inizio alla fine. Una prestazione a dir poco perfetta. La superiorità mostrata in campo è sia atletico-fisica (mai vista finora un’Inter così in forma) sia tecnico-tattica (gestione invidiabile della partita). Non un dettaglio secondario visto che in panchina finiscono Onana, Bastoni, Darmian, Barella e Lukaku. Le rotazioni di Inzaghi stavolta vanno in una direzione più precisa: spazio alla qualità. La dimostrazione è il trio di centrocampo, con il doppio regista interscambiabile – Brozovic e Calhanoglu – coadiuvato dal jolly tuttofare Mkhitaryan. L’Inter fa la partita e non la subisce grazie al grande lavoro di sacrificio, anche senza palla, dei suoi tre centrocampisti centrali. Un esperimento che potrebbe essere riproposto, Barella permettendo: Inzaghi ha quattro titolari per tre posti e un calendario che permette rotazioni continue.

L’editoriale dopo Hellas Verona-Inter (0-6)

OSSERVAZIONE- Vincere a Verona era l’obiettivo minimo, farlo mentre Milan e Roma rallentano ulteriormente contro Cremonese e Monza è un colpo inaspettato. Farlo, stravicendo, diventa un messaggio a tutti. L’Inter c’è per il quarto posto in Serie A ma la conferma può avvenire solo allo Stadio “Olimpico” nel prossimo weekend. Consolidare il piazzamento nelle prime quattro è il nuovo obiettivo minimo per Inzaghi, che dovrà gestire il doppio impegno, avendo in calendario l’Euro-Derby di Milano subito dopo. Per questo motivo è vietato illudersi anche dopo uno 0-6 simile. L’altalena nerazzurra può riattivarsi da un momento all’altro. Più o meno a cadenza di tre giorni. La bella prova di Verona deve essere vista come un upgrade dell’ultima: contro la Lazio un secondo tempo eccellente dopo un primo ottimo ma con un errore determinante, stavolta 90′ più recupero senza distrazioni né macchie. L’approccio ideale per affrontare in appena venti giorni, tra le altre, Roma in Serie A, Milan in Champions League e Fiorentina in Coppa Italia.

Extra analisi tattica di Hellas Verona-Inter (Serie A)

MEMBERSHIP – Iscriviti gratuitamente alla Membership (clicca qui per compilare il form!) di Inter-News.it per ottenere premi e vantaggi supportando il nostro progetto editoriale sull’Inter.