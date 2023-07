VIDEO – Inter, c’è chi non è in Giappone: obiettivo e tempi chiari

L’Inter è arrivata ieri mattina a Osaka, ma non tutti i tesserati sono in Giappone per la tournée. C’è chi è rimasto a Milano, con l’obiettivo di ridurre i tempi per sistemare alcune necessità: il video di Sky Sport.

AL LAVORO – C’è una parte dell’Inter che dedica le proprie energie a Milano, anziché a Osaka come la squadra di Simone Inzaghi. Si tratta, principalmente, di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta: per loro l’obiettivo è limare i dettagli per l’arrivo di Yann Sommer dal Bayern Monaco. Il mercato impone sistemare delle questioni prioritarie, come portiere e attaccante, e pure in tempi brevi.

Questo il servizio di Sky Sport, con i dettagli dati da Andrea Paventi fuori dalla sede dell’Inter.

