Inter, prosegue la preparazione: doppia seduta vista Al-Nassr

Secondo giorno di lavoro in Giappone, a Osaka, per l’Inter. Oggi la squadra ha proseguito con gli allenamenti sul campo con una doppia seduta in vista dell’amichevole contro l’Al-Nassr.

PREPARAZIONE – Secondo giorno a Osaka per l’Inter, che prosegue con la preparazione. Sia per l’inizio della stagione – il 19 agosto a San Siro contro il Monza – sia per l’amichevole di giovedì (ore 12.15 italiane) contro l’Al-Nassr di Marcelo Brozovic. Doppia seduta di allenamento per gli uomini di Simone Inzaghi.