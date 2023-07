Mbappé-Inter, Foschi: «Occhio a Marotta! Lukaku non interessa»

Il dirigente ex Palermo Rino Foschi ha voluto commentare le voci di un interessamento dell’Inter per Kylian Mbappé che hanno, naturalmente, del clamoroso. Anche se, come rivela su TMW Radio, con Beppe Marotta può succedere di tutto.

TUTTO POSSIBILE – Rino Foschi commenta le voci – naturalmente soltanto ipotetiche, viste le cifre coinvolte – riguardo all’interessamento dell’Inter per Kylian Mbappé: «Con Marotta può succedere di tutto. È troppo furbo e silenzioso nelle sue cose. Potrebbe anche succedere ma non so. Sicuramente parliamo di un bravo dirigente ambizioso. Lukaku non è più un giocatore importante. Visti i suoi comportamenti, come dirigente, non mi interessa più».