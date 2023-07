Inzaghi: «Inter, vogliamo riconfermarci! Abbiamo grande obiettivo»

Inzaghi ha partecipato a un evento media nel corso della tournée in Giappone, cominciata ieri mattina. L’allenatore dell’Inter è soddisfatto per quanto successo nella scorsa stagione ma chiede conferme nella nuova. Ne ha parlato al canale YouTube Soccer King.

TRAGUARDI DA RIMARCARE – Simone Inzaghi fa un resoconto dell’ultimo anno dell’Inter: «Chiaramente è stata un’ottima stagione quella dell’anno scorso, che ci ha permesso di vincere la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Poi abbiamo fatto la finale di Champions League, che è stato un grandissimo successo. Chiaramente l’anno scorso abbiamo vinto due trofei come l’anno precedente, ma abbiamo avuto una grandissima crescita a livello europeo. Fare la finale di Champions League non è da tutti, dopo il 2010 sono passati tredici anni: un motivo di grande orgoglio».

L’OBIETTIVO – Così come ha dichiarato Matteo Darmian, Inzaghi vuole vincere ancora con l’Inter: «Senz’altro dobbiamo riconfermarci in Europa, come l’anno scorso. Sarà difficilissimo ma ci proveremo, poi abbiamo il grande obiettivo dello scudetto. Stiamo cercando di rinforzarci e prepararci al meglio qui in Giappone, abbiamo speranze per vincere lo scudetto. L’allenatore è molto molto importante, però fondamentale a parere mio sono i giocatori perché sono gli attori principali. Poi io allenatore ho persone dello staff che mi aiutano e cerchiamo di aiutare i giocatori».

QUESTIONE TATTICA – Inzaghi racconta in Giappone come sta crescendo la Serie A: «Al di là del catenaccio, che è un luogo comune, il calcio italiano sta migliorando moltissimo. La testimonianza è che l’anno scorso avevamo Inter, Roma e Fiorentina nelle tre finali europee: il calcio italiano è in ascesa. Per quanto riguarda la Serie A ci sono dieci squadre che giocano con la difesa a quattro e dieci con quella a tre. La difesa a tre mi ha dato ottime garanzie e ottimi risultati nel corso della mia carriera, ma noi allenatori siamo pronti a tutto: all’inizio alla Lazio giocavo a quattro».

LA TOURNÉE – Inzaghi parla di come si sta trovando in Giappone con l’Inter: «È solo un giorno che siamo qua. Io non ero mai stato in Giappone, sono molto contento di essere qua perché volevo conoscere questa nazione che mi è sempre piaciuta. Sono un giorno e mezzo qui a Osaka e mi è piaciuta molto, so che abbiamo tanti tifosi dell’Inter qui: li abbiamo visti in aeroporto, fuori dall’albergo e fuori dallo stadio. È un motivo di grande soddisfazione. Ci sono tanti giocatori giapponesi che hanno fatto bene e che stanno facendo bene, noi qua in Italia ne abbiamo avuti alcuni. Adesso penso a Daichi Kamada, che è in trattative con tanti club: l’ho incontrato pure io da avversario nell’Eintracht Francoforte, è di grande qualità».