Darmian: «Vogliamo altri trofei! Inter chiamata a fare una cosa»

Darmian si trova in Giappone dove l’Inter giovedì affrontare gli arabi dell’Al-Nassr. L’esterno nerazzurro, tra i migliori della scorsa stagione, guarda all’inizio degli impegni ufficiali con grande fiducia e fissa gli obiettivi. Le sue parole sul canale YouTube Soccer King

VECCHIA CONOSCENZA – Matteo Darmian esordisce parlando del calcio giapponese e dell’ex Inter Yuto Nagatomo: «Sicuramente è un calcio in crescita, penso che giocare a calcio sia bello in ogni parte del mondo e sicuramente i possiamo confrontarci con questa realtà e cultura. Non li conosco molto però Nagatomo ha giocato nell’Inter, lo conosciamo bene, le sue qualità ed è stato importante per l’Inter. Sicuramente ci son molti calciatori giapponesi importanti».

OBIETTIVO – Darmian guarda poi alla stagione che avrà inizio a breve, fissando un obiettivo in particolare: «La stagione è stata certamente importante e lunga, in campionato non abbiamo fatto benissimo e siamo chiamati quest’anno a fare meglio, ad avere quella continuità che ci è mancata però abbiamo avuto un incredibile percorso in Champions League che ci ha portato in finale e dobbiamo ripartire da quella consapevolezza per fare un’annata importante».

FAME DI TROFEI – Prosegue Darmian: «In questa stagione vogliamo migliorare, crescere ancora a livello di squadra, puntiamo al massimo come ogni anno. Sappiamo che giocare per un club così importante ci spinge a dare sempre qualcosa in più e dare sempre il massimo. Quello che vogliamo sono altri trofei. Sicuramente è bello potersi confrontarsi con una cultura diversa, imparare cose nuove ed è bello vedere l’affetto dei tifosi».