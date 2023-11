VIDEO – L’allenamento dell’Inter prima della partenza! Tanti sorrisi

Ultimo allenamento ad Appiano Gentile per l’Inter, prima della partenza in Austria dove la squadra di mister Simone Inzaghi sfiderà il Salisburgo per la quarta giornata dei gironi di UEFA Champions League. Ecco gran parte della sessione in un video pubblicato sul canale YouTube del club.

L’ALLENAMENTO – Tanti sorrisi e tanta voglia di fare per l’Inter agli ordini oggi di Simone Inzaghi, che prima della conferenza stampa in programma oggi alle 19 ha diretto l’allenamento prima della partenza in Austria dove domani alle 21 affronterà il Salisburgo. Torna ad allenarsi Marko Arnautovic, che oggi prenderà parte anche lui della conferenza stampa con l’allenatore. Ancora indisponibile Juan Cuadrado, mentre Denzel Dumfries ha partecipato solo al riscaldamento, saltando il torello (assistito dalla panchina) prima di tornare in gruppo per la seconda parte della seduta e la parte tattica. Per lui solo stanchezza, ma dovrebbe partire con il resto della squadra oggi pomeriggio.