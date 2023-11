Inter, occhi puntati su Gimenez: ma un fattore spaventa la dirigenza

Santiago Gimenez è finito, da tempo, nel mirino dell’Inter e non solo. I nerazzurri guarderanno con attenzione Lazio-Feyenoord questa sera. Il mercato, per i dirigenti di Viale della Liberazione, non si ferma.

FUTURO – Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord, è finito – da ormai quasi un anno -, nel mirino dell’Inter e di tante big europee. I nerazzurri, impegnati domani sera a Salisburgo in Champions League, seguono con attenzione anche il lavoro da scouting in vista della prossima stagione. Il giovane messicano, che sta stregando l’Europa, sta facendo meraviglie in Eredevisie con già 13 reti nelle prime 11 uscite. Con questi numeri, sia Marotta che Ausilio hanno avviato i primi contatti con il club olandese per sondare il terreno in vista del mercato estivo. A gennaio invece, un’operazione del genere, è da escludere visti i costi elevati del cartellino. Il costo infatti, si aggira sui 50 milioni di euro: allo stesso tempo, il prezzo rischia di lievitare da qui a giugno 2024. Questa sera Gimenez sarà impegnato a Roma nella delicata sfida europea contro la Lazio: il classe 2001 ha già segnato ai biancocelesti nella gara di andata.

ASSALTO – Se il nome di Santiago Gimenez è uno dei primi nella lista dei taccuini nerazzurri, ad oggi resta difficile ipotizzare la sua destinazione finale. A Milano, con l’attuale coppia Thuram-Lautaro Martinez che è al momento straripante di gol (ben otto), è difficile incastrare un terzo titolare. Ma, con le tante partite che ci sono e il dubbio Arnautovic-Sanchez, l’idea di vederlo all’ombra della Madonnina è succulenta. A Inzaghi il compito di sistemarlo tra la Thu-La, ad oggi intoccabili. A partire da giugno invece, in caso arrivasse, si potrà lavorare o a un nuovo modulo, con un tridente (stratosferico) o a un attacco a rotazioni.