VIDEO – Pavard infortunato, ma non dimentica i tifosi! Che amore

Benjamin Pavard non ha vissuto un sabato pomeriggio piuttosto tranquillo. Ademola Lookman gli è crollato sul ginocchio e sembra esserci stato un trauma. L’Inter però pubblica un episodio insolito nel post-partita.

AMORE – Benjamin Pavard è un giocatore dell’Inter da pochi mesi, ma sembra esserlo da anni e anni. Il suo amore per i colori nerazzurri e per i tifosi lo dimostra ogni weekend in campo e fuori. Ieri a Bergamo non ha vissuto dei momenti facili. Il trauma al ginocchio lo ha obbligato a vedere la vittoria dell’Inter dalla panchina, però a fine match non si è dimenticato dei supporters in trasferta. Unico e pieno di affetto il suo gesto sotto il settore ospiti, lo fa vedere il club con un video sul proprio profilo Twitter ufficiale.

https://x.com/Inter/status/1721180820755411044?s=20