Salisburgo-Inter, Inzaghi recupera una pedina! Cambi? Da tre − Sky

Salisburgo-Inter sarà la prossima sfida per i nerazzurri dopo il successo di Bergamo contro l’Atalanta. In Champions League, Inzaghi ritrova un giocatore.

LE ULTIME − L’Inter oggi ha fatto lavoro di scarico ad Appiano Gentile dopo la vittoria contro l’Atalanta in campionato per 2-1. In Austria si candida al ritorno tra i convocati Marko Arnautovic. Oggi l’attaccante ex Bologna ha fatto regolarmente lavoro insieme al gruppo e domani dovrebbe esserci per preparare la sfida di mercoledì in Champions League. Inoltre, non è da escludere qualche cambio, come riferisce Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24. Scalpitano Sanchez, Carlos Augusto e Frattesi. Inzaghi può cambiare.