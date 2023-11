VIDEO – Atalanta-Inter 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Inter, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



PRIMO POSTO CONFERMATO – Atalanta-Inter 1-2 nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. L’Inter fa valere la legge del primato in classifica e conquista tre punti fondamentali a Bergamo. Per mezz’ora non succede nulla, solo l’infortunio di Benjamin Pavard costretto a uscire per un problema al ginocchio sinistro. Al suo posto entra Matteo Darmian, bravo a procurarsi un rigore spostando il pallone prima dell’intervento di Juan Musso che lo colpisce in pieno. Dal dischetto glaciale Hakan Calhanoglu, nonostante il portiere dell’Atalanta intuisca l’angolo. Un gran mancino di Federico Dimarco al 50′ sembra gol, ma esce di pochissimo. Su recupero alto di Henrikh Mkhitaryan al 57′ palla giocata a sinistra per Lautaro Martinez, destro spettacolare sul palo lontano imparabile e raddoppio. Ma quattro minuti dopo Ademola Lookman recupera palla su Dimarco in maniera discutibile ma giudicata regolare dall’arbitro, assist al centro e Gianluca Scamacca accorcia. L’Atalanta però non crea mai reali possibilità per pareggiare, restando in dieci al 92′ per il doppio giallo a Rafael Toloi. E l’Inter espugna Bergamo.

Video con gli highlights di Atalanta-Inter dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.