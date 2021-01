Vidal suona la carica per Udinese-Inter: «Avanti per...

Vidal suona la carica per Udinese-Inter: «Avanti per la stessa strada!»

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal vola sulle ali dell’entusiasmo. Dopo i due gol consecutivi, il cileno suona la carica in vista di Udinese-Inter di domani.

GRINTA – Arturo Vidal si palesa finalmente agli occhi dei tifosi dell’Inter. Dopo un avvio di stagione titubante, il cileno entra nel tabellino dei marcatori delle ultime due sfide. E l’ultima rete è quella che riscalda di più i cuori, l’incornata che vale il vantaggio sulla Juventus. Un trend positivo che Vidal non intende interrompere, e per questo suona la carica in vista di Udinese-Inter (fischio d’inizio domani alle 18.00). Ecco le sue parole: “Ready, pronti,listos!!! 💪🏽🔥👑😉 Forza @inter 🖤💙 Domani faremo di tutto, continueremo sulla stessa strada!!!💪🏽💪🏽💪🏽“.