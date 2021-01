Dzeko è un caso a Roma: l’Inter osserva con attenzione – Sky

Edin Dzeko è in rotta con l’ambiente della Roma? A “Sky Sport” Emanuele Baiocchini descrive il caso, che interessa anche l’Inter.

ROTTURA – Edin Dzeko non farà parte di Roma-Spezia (domani alle 15). Ufficialmente, come dichiara Paulo Fonseca in conferenza, il bosniaco sarà fuori a causa di una contusione. Ma è ormai noto il diverbio che allenatore e attaccante hanno avuto ieri a Trigoria, come riporta Emanuele Baiocchini. Casus belli la pessima figura della sera precedente, sempre contro lo Spezia (ma in Coppa Italia). La rabbia di Dzeko è dovuta sia al risultato (sconfitta per 2-4) sia all’errore di gestione, che ha portato la Roma a perdere 0-3 per eccesso di sostituzioni. Da qui la discussione dai toni alti con Fonseca, che a sua volta esclude il capitano giallorosso dai convocati. La rottura sembra totale, e l’Inter osserva con attenzione. Antonio Conte apprezza moltissimo l’ex Manchester City, e lo vedrebbe benissimo come riserva di Romelu Lukaku. Una situazione da monitorare con attenzione per i nerazzurri.