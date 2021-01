D’Ambrosio, il suo rientro fondamentale per Conte e per la difesa dell’Inter

Condividi questo articolo

D’Ambrosio – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Danilo D’Ambrosio è l’unico giocatore veramente indisponibile nella rosa dell’Inter. E il suo rientro è più che mai atteso da Conte.

RECUPERO – Al momento Danilo D’Ambrosio è l’unico giocatore a non allenarsi nell’Inter. L’infortunio al legamento collaterale è tuttavia nella fase finale. La speranza di Antonio Conte è quella di riaverlo già dopo la sfida di domani, contro l’Udinese (in programma alle 18.00). Non tanto per convocarlo già nel derby di Coppa Italia contro il Milan (martedì 26 gennaio), ma per iniziare quanto prima coi lavori di recupero.

JOLLY – Nonostante non goda dello status titolare, D’Ambrosio è un giocatore fondamentale per Conte. Il principale pregio del numero 33 è la sua duttilità, che lo porta a disimpegnarsi sia come laterale, sia come centrale nella difesa a tre. E il suo rientro è importante soprattutto per dare fiato a Milan Skriniar, che sta facendo gli straordinari da inizio anno. Se non contro il Benevento (sabato 30), il ritorno con la Fiorentina potrà essere l’occasione per rivedere Spiderman in campo con l’Inter.