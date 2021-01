Padovan: Â«L’Inter Ã¨ piÃ¹ forte, ma il Milan Ã¨ primo con meritoÂ»

Padovan: «L’Inter è più forte, ma il Milan è primo con merito»

Giancarlo Padovan

Il giornalista Giancarlo Padovan, ospite a “TMW Radio”, ha fatto il confronto tra Inter e Milan, le due squadre al momento in lizza per la lotta Scudetto.

LOTTA A DUE – Dopo tanto tempo, le milanesi sono in lotta per lo Scudetto. Il giornalista Giancarlo Padovan ha messo a confronto le due squadre: «L’Inter è la squadra più forte, ma il Milan è davanti con merito. I rossoneri sono cambiati dopo l’arrivo di Ibrahimovic che ha inciso sia nell’aiutare Pioli a far crescere la squadra, sia nel mettersi al servizio dei compagni. Ora i rossoneri sono affidabilissimi e sono primi contro ogni previsione, possono arrivare in fondo anche in Europa League. I nerazzurri però hanno più soluzioni e un allenatore che ha grande fame».