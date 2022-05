Monza in Serie A, i complimenti dell’Inter: «Benvenuti nel club più esclusivo!»

Il Monza pochi minuti fa ha conquistato la sua prima storica promozione in Serie A, battendo 3-4 il Pisa ai tempi supplementari (vedi articolo). Arrivano, immediati, i complimenti dell’Inter via Twitter.



NUOVO AVVERSARIO – L’Inter ha giocato sette volte contro il Monza, tutte in Coppa Italia, con cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ultimo confronto diretto è del 13 settembre 1990, 2-1, ma nella prossima stagione in Serie A ci sarà una doppia sfida coi brianzoli, appena promossi. Per loro è il debutto nel massimo campionato, e i nerazzurri li festeggiano: “C’è sempre una prima volta! Congratulazioni al Monza per la storica prima promozione in Serie A, benvenuti nel club più esclusivo del calcio italiano!”

🎉 | PROMOZIONE C’è sempre una prima volta! Congratulazioni a @AcMonza per la storica prima promozione in Serie A, benvenuti nel club più esclusivo del calcio italiano! 😎 — Inter (@Inter) May 29, 2022

Questo il post su Twitter del club.