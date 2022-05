UFFICIALE – Di Gregorio riscattato col Monza in Serie A: la cifra per l’Inter

Di Gregorio resta al Monza, complice la promozione dei brianzoli in Serie A (vedi articolo). Scatta una clausola prevista nel contratto di prestito con l’Inter.

CONDIZIONE RAGGIUNTA – Nel contratto di prestito di Michele Di Gregorio fra Inter e Monza c’è una clausola appena scattata: obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. I brianzoli l’hanno appena ottenuta, battendo 3-4 ai tempi supplementari il Pisa al termine di una grande finale play-off di Serie B. Un trionfo che porta nelle casse dei nerazzurri quattro milioni di euro, la cifra prevista per il riscatto. Ora bisognerà capire anche il futuro di Lorenzo Pirola, pure lui in prestito (senza obbligo di riscatto) e rilanciato nei play-off da Giovanni Stroppa. Di Gregorio al Monza in stagione ha giocato tutte le partite tranne una, contro il Parma il 2 marzo, con quarantadue presenze complessive.