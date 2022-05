Monza, prima volta in Serie A! Entusiasmante 3-4 ai supplementari a Pisa

Il Monza dei prestiti Inter Di Gregorio e Pirola giocherà nella prossima stagione in Serie A per la prima volta nella sua storia. Clamoroso 3-4 ai tempi supplementari a Pisa nella finale di ritorno dei play-off di Serie B, dopo aver subito il 3-2 al 90′.

LA FESTA – Il Monza può gioire: è promosso in Serie A per la prima volta. Lo fa battendo 3-4 il Pisa all’Arena Garibaldi, dopo il 2-1 dell’andata giovedì al Brianteo. Ma è stata una faticaccia per i brianzoli di Giovanni Stroppa, sotto dopo appena quarantaquattro secondi per un errore di Lorenzo Pirola, col prestito Inter che sbaglia valutazione su un cross e permette a Ernesto Torregrossa di firmare il vantaggio. Al 9′ altro traversone da sinistra di Pietro Beruatto e sul primo palo è Hjortur Hermansson a raddoppiare. Un rimpallo, mentre i giocatori del Monza chiedevano un rigore, permette a José Machin di trovare il 2-1 al 20′. Risultato con cui si andrebbe ai supplementari, ma al 79′ Christian Gytkjaer (in campo da sette minuti) sfrutta un assist di Dany Mota e da posizione centrale pareggia. Il Pisa non demorde e proprio al 90′ un gran sinistro dal limite di Giuseppe Mastinu supera Michele Di Gregorio (l’altro prestito nerazzurro) per il 3-2 che fa esplodere l’Arena Garibaldi. È però del Monza l’ultima parola nei tempi supplementari, con l’ennesimo ribaltone. Al 96′ corner battuto corto, cross da destra e di testa nell’area piccola Luca Marrone pareggia. Passano cinque minuti, erroraccio di Samuele Birindelli giocando da dietro e Gytkjaer si trova solo davanti al portiere per il 3-4. Dopo due minuti di recupero parte la festa del Monza: è promozione dopo averla mancata all’ultimo della stagione regolare.