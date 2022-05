Bellanova opzione per l’Inter? Il Cagliari fa il prezzo per cederlo

Bellanova è uno dei nomi segnalati per la fascia dell’Inter, in modo da sostituire Perisic (vedi articolo). Secondo il Corriere dello Sport, il Cagliari ha fissato il prezzo della cessione.

ACQUISTO E VENDITA – Il Cagliari riscatterà Raoul Bellanova dal Bordeaux, per appena settecentomila euro. La retrocessione in Serie B dei sardi fa sì che il suo futuro non sarà in rossoblù. Si è parlato di Inter e Fiorentina in questi giorni come possibili destinazioni: in nerazzurro sostituirebbe Ivan Perisic (solo a livello numerico…), spostando Matteo Darmian a sinistra. La valutazione che Tommaso Giulini fa di Bellanova è attorno a quindici milioni di euro, stando al sito del Corriere dello Sport.