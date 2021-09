Lautaro Martinez guarda oltre Sampdoria-Inter: «Continuiamo a lavorare!»

Lautaro Martinez ha trovato il gol, ma l’Inter non è riuscita a battere la Sampdoria (vedi articolo). Sui propri social, l’attaccante argentino ha commentato il pareggio di Genova.

AVANTI – Tornato dagli impegni con la sua Argentina solo alla vigilia del match, Lautaro Martinez è comunque partito titolare contro la Sampdoria a Genova. L’attaccante ha anche trovato il gol del momentaneo vantaggio nerazzurro prima dell’intervallo. L’Inter non è stata però in grado di uscire dallo Stadio “Luigi Ferraris” con i tre punti. El Toro non si fa prendere dallo sconforto e su Instagram lancia un messaggio chiaro e tondo all’ambiente Inter: “Campo difficile. Continuiamo a lavorare”. Queste le sue parole, accompagnate dalle immagini della sua esultanza dopo il gol. Appuntamento a mercoledì contro il Real Madrid a San Siro, sfida di Champions League da non sbagliare.