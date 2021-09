Sampdoria-Inter 2-2, il tabellino della partita della 3ª giornata di Serie A

Sampdoria-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2: questo il tabellino della partita valida per la terza giornata di Serie A 2021-2022.

OCCASIONE MANCATA – L’Inter non tiene il passo del Napoli e si ferma a Genova per un pareggio amaro. Non bastano i gol di Federico Dimarco (splendida punizione) e Lautaro Martinez (in chiusura di primo tempo), la Sampdoria reagisce e pareggia due volte. Finale in dieci per l’ennesimo infortunio a Stefano Sensi, che lascia la squadra di Simone Inzaghi in inferiorità numerica visto che i cambi erano finiti. Questo il tabellino di Sampdoria-Inter.

SAMPDORIA-INTER 2-2 – IL TABELLINO

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello (78′ Murru); Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard (78′ Verre); Caputo, Quagliarella (68′ Askildsen).

In panchina: Falcone, Chabot, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Dragusin, Ihattaren, A. Ferrari, Trimboli.

Allenatore: Roberto D’Aversa

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (67′ Dumfries); Darmian, Barella, Brozovic (54′ Vidal), Calhanoglu (67′ Sensi), Perisic (54′ D’Ambrosio); Dzeko, Lautaro Martinez (62′ Correa).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio (Peretti – Pagliardini; Baroni; VAR Nasca; A. VAR Giallatini)

Gol: 18′ Dimarco (I), 33′ Yoshida, 44′ Lautaro Martinez (I), 47′ Augello

Ammoniti: Thorsby, Bereszynski, O. Colley, Adrien Silva (S), Brozovic, Dzeko, Correa, Vidal (I)

Recupero: 2′ PT, 6′ ST