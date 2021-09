Statistiche Sampdoria-Inter: tiri in favore dei blucerchiati, nerazzurri più fallosi

Statistiche Sampdoria-Inter: i nerazzurri di Inzaghi vengono fermati sul punteggio di 2-2 dai blucerchiati. Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE SAMPDORIA-INTER – L’Inter pareggia per 2-2 a Genova contro la Sampdoria. Anche i numeri confermano un match difficile per gli uomini di Simone Inzaghi. I blucerchiati hanno infatti a loro favore sia il possesso palla che i tiri totali. Stesso numero invece per quelli in porta, tre a tre.

ALTRI DATI – Pareggio anche per quanto riguarda i calci d’angolo battuti dalle due squadre. L’Inter è stata più fallosa della squadra di Roberto D’Aversa. Pescati due volte in fuorigioco i giocatori genovesi, una sola volta i nerazzurri.

Questi i dati numerici che riassumono il match.