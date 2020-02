Godin: “Avanti in Europa League, contenti! Tifosi dell’Inter, ci siete mancati”

Godin ha commentato il passaggio del turno in Europa League dopo Inter-Ludogorets. Il difensore nerazzurro, attraverso il proprio account Instagram, manda poi un messaggio ai tifosi interisti impossibilitati a sostenere la squadra a San Siro

MESSAGGIO AI TIFOSI – Così Diego Godin: “Contenti per la vittoria e la qualificazione per il prossimo turno di Europa League ma oggi ci sono mancati molto i nostri tifosi”. Un misto di soddisfazione dopo Inter-Ludogorets 2-1 ma anche di amarezza per non aver avuto il sostegno degli interisti. Di seguito il post dell’uruguayano.