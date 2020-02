FOTO – Inter-Ludogorets, Bastoni: “Esordio in Europa, avanti agli ottavi!”

Condividi questo articolo

L’ingresso di Alessandro Bastoni al 76′ di Inter-Ludogorets è una tappa importante della sua carriera. Si tratta infatti dell’esordio in Europa per il difensore 21enne. Tutta la sua gioia dopo il fischio finale, che vale il passaggio dell’Inter agli ottavi di finale di Europa League.

ESORDIO – Per Alessandro Bastoni arriva anche l’esordio in Europa. Prendendo il posto di Danilo D’Ambrosio al 76′ di Inter-Ludogorets, il giovane italiano calca per la prima volta il palcoscenico internazionale. Per Bastoni si tratta della presenza numero 16 nella sua prima stagione all’Inter, segnale importante di come Antonio Conte riponga fiducia in lui. Il difensore classe ’99 festeggia questo traguardo, e il passaggio dell’Inter agli ottavi di Europa League, con un messaggio social. Ecco il suo commento: “Esordio in Europa con vittoria! Grandi ragazzi, avanti agli ottavi! ⚫🔵 #InterLudogorets #UEL #EuropaLeague”.