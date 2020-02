Moviola Inter-Ludogorets: Siebert non fischia mai, scontenta solo una parte

Inter-Ludogorets ha avuto Daniel Siebert come arbitro della partita. Questa la moviola dell’incontro valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020 e finito 2-1, con la valutazione del fischietto della federazione tedesca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-LUDOGORETS – Daniel Siebert voto 5. Molto di manica larga, ma soprattutto indeciso sulle (non tante) situazioni complesse. Al 17′ chiede un rigore Cristiano Biraghi, ma la respinta di Svetoslav Dyakov sul suo tiro è regolare. Lascia invece molti dubbi il vantaggio del Ludogorets, al 26′, perché Cauly Souza spinge con la mano destra Diego Godin e lo sbilancia: le immagini sono piuttosto chiare, eppure il VAR non richiama l’arbitro a riguardare. Inter ancora sfavorita appena si riprende a giocare, perché Dyakov interviene in area su Victor Moses che ha la colpa di cadere troppo tardi. C’è il check per un possibile rigore, piuttosto lungo, ma pure qua l’arbitro al monitor (Bastian Dankert) non ritiene necessario l’intervento. Al 37′ Dragos Grigore entra in ritardo su Alexis Sanchez: solo richiamo, manca il giallo essendo un fallo uguale a quello dell’ammonizione di Danilo D’Ambrosio. Le tante interruzioni portano ai quattro minuti di recupero nel primo tempo, dove Romelu Lukaku firma il gol del 2-1. Ripresa di Inter-Ludogorets senza episodi da moviola, meglio così viste le tante incertezze di Siebert.