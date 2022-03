FOTO – Vidal esulta: «Vinto contro il Liverpool, Inter a test alta da Anfield»

Vidal nonostante il mancato passaggio del turno nella fase successiva di UEFA Champions League si dice soddisfatto per la prestazione e la vittoria ad Anfield contro il Liverpool

A TESTA ALTA – Vidal attraverso un post pubblicato sui social ha parlato così dopo la sfida contro il Liverpool: “Triste per non aver passato la fare successiva della Champions League, però ce ne andiamo da Anfield a testa alta. Abbiamo vinto questa partita con un grande rivale come il Liverpool battendoli in casa loro, mostrando carattere e che siamo una squadra forte. Continueremo a combattere per i nostri due obiettivi: il nostro secondo scudetto e la Coppa Italia”.

Di seguito il post pubblicato su Instagram