Torino-Inter, Gosens scalda i motori: pronto all’esordio dal 1′ – TS

Torino-Inter andrà in scena domenica alle 20:45. In vista della sfida ai granata scalda i motori Robin Gosens: per il tedesco potrebbe esserci l’esordio dal 1′

PRONTO – Archiviato il doppio confronto con il Liverpool, conclusosi con l’amarezza di un eliminazione, seppur a testa alta, l’Inter torna a pensare al campionato: domenica, infatti, i nerazzurri sfideranno il Torino in trasferta. La sfida ai granata potrebbe segnare l’esordio dal 1′ di Robin Gosens con la maglia nerazzurra. L’esterno tedesco ha gradualmente aumentato il minutaggio nelle ultime gare, ed è pronto a scendere in campo dall’inizio. Possibile titolare anche Dzeko, a riposo contro il Liverpool e pronto a dare battaglia in campionato (vedi articolo)

Fonte: Tuttosport