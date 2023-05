FOTO – Roma-Inter, scelta la maglia da gioco: le immagini

Roma-Inter tra poco in campo per la sfida valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Dal profilo ufficiale Twitter del club nerazzurro le indicazioni sulla scelta della maglia per la gara

MAGLIA – Roma-Inter è in procinto di iniziare, tra poco più di un’ora. All’olimpico i nerazzurri proveranno a dar seguito alle tre vittorie consecutive inanellate in Serie A. Dai canali social della società, arrivano le prime immagini dall’Olimpico che indicano la scelta della squadra di Inzaghi di scendere in campo con la prima maglia.

Fonte: Twitter – Inter