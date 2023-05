Juventus-Inter Women, pagelle: Chawinga decisiva 7, Polli 6.5

L’Inter Women pareggia in extremis la partita contro la Juventus (vedi report). La partita si conclude con il risultato di 2-2, Tabitha Chawinga e Elisa Polli riprendono le bianconere.

FRANCESCA DURANTE 6.5 – Viene chiamata in causa più volte, fa quello che può su Bonansea ma il secondo gol è in fuorigioco netto.

Juventus-Inter Women – DIFESA

ANJA SONSTEVOLD 6.5 – Gioca di anticipo e ci riesce nella maggior parte delle occasioni. Paga gli errori delle compagne.

LISA ALBORGHETTI 5.5 – Pedersen viene lasciata troppo libera di tirare, il gol del vantaggio bianconero indirizza la partita.

BEATRIX FORDOS 5.5 – La seconda reta della Juventus nasce dalla sua fascia, Bonansea si libera facilmente di Fordos e tira senza troppi problemi.

– dal 46′ ANNA BJORK KRISTJANSDOTTIR 6 – Nel secondo tempo i ritmi sono blandi, il difensore non rischia mai e la Juventus non si affaccia in attacco spesso.

Juventus-Inter Women, pagelle – CENTROCAMPO

FREDERIKE THOGERSEN 5.5 – Pedersen parte dalla sua fascia e si accentra trovando il gol, la giocatrice dell’Inter è troppo leggera nell’intervento.

GHOUTIA KARCHOUNI 6.5 – Il centrocampo sbaglia troppo palla al piede, Karchouni non alza i ritmi della manovra e alimenta le volate della Juventus in contropiede. Nel secondo tempo inventa l’assist per Polli con un dribbling sulla fascia e un cross preciso per la compagna. Alla fine ruba una palla fondamentale, manda in porta Chawinga e sigla il suo secondo assist di giornata.

MANA MIHASHI 5 – Dalla sua palla persa a centrocampo si sviluppa la ripartenza delle ragazze di Montemurro. Episodio determinante.

– dal 67′ NOOR ECKHOFF 6 – Entra nel momento di massima spinta dell’Inter ed aiuta alla rimonta nerazzurra.

MARTA PANDINI 6 – L’unica che riesce a sostenere i ritmi delle avversarie, recuperando diversi palloni e alimentando la velocità di Chawinga.

BEATRICE MERLO 6 – Serve quando riesce Chawinga ma non si rende pericolosa sulla sua fascia. Poco per impensierire la Juventus.

– dal 67′ CHIARA ROBUSTELLINI 6 – Dà maggiore spinta sulla fascia e permette all’Inter di avere una soluzione in più in fase offensiva.

Juventus-Inter Women, pagelle – ATTACCO

ELISA POLLI 6.5 – Si sacrifica per le compagne, ma scambia poco con Chawinga. Segna di testa il gol per riaprire la gara, esce subito dopo per un problema fisico.

– dal 78′ TATIANA BONETTI S.V.

TABITHA CHAWINGA 7 – Viene servita molto poco in velocità, la Juventus la raddoppia e trova raramente lo spazio. Nella ripresa sfrutta una sola occasione capitata sul suo sinistro, è fredda davanti alla porta e segna il gol del pareggio.

Il voto in panchina – ALLENATORE

RITA GUARINO 6 – L’Inter in questa Poule Scudetto va spesso in difficoltà, non riesce a vincere e non lo fa neanche oggi. Dà fiducia però il pareggio in rimonta in extremis guadagnato sulla Juventus. Chawinga e Polli riprendono le bianconere e permettono all’Inter di ottenere il primo punto di questa fase del campionato. Il terzo posto dista solo tre punti, ma serve di più per acciuffare il Milan.

Le pagelle degli avversari: la Juventus di Montemurro

JUVENTUS – Peyraud Magnin 6.5; Gama 7, Lenzini 6 (Boattin 5.5), Simon 6 (Gunnarsdottir 5); Bonansea 6.5, Caruso 6.5 (Beerensteyn 6.5), Pedersen 7, Cernoia 6 (Bertucci S.V.), Nilden 5.5; Cantore 7, Nystrom 5.5 (Girelli 6) All. Montemurro 5.5