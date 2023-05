Juventus-Inter Women: 2-2. Polli e Chawinga pareggiano i conti!

Juventus-Inter Women termina 2-2. La 7ª giornata della poule scudetto di Serie A Femminile allo Juventus Training Center di Vinovo (TO) si conclude con un pareggio per la squadra di Guarino. Nel secondo tempo le nerazzurre riescono a recuperare l’inziale svantaggio grazie alle reti di Polli e Chawinga. Di seguito il report del secondo tempo di Juventus-Inter.

SECONDO TEMPO – Dopo il 2-0 del primo tempo in Juventus-Inter Women (vedi report), l’inizio della ripresa vede ancora le bianconere favorite nel possesso palla e nella costruzione offensiva. Dopo una serie di occasioni pericolose dalle parti di Francesca Durante, la sfida si addormenta. Le nerazzurre, infatti, dopo il primo recupero non riescono mai a sfruttare le ripartenze per provare a cogliere di sorpresa la Juventus. Sul finale, anche grazie alle forze fresche entrate in campo con le sostituzioni, l’Inter Women si accende e riesce ad accorciare le distanze al 75′. Gouthia Karchouni dalla sinistra serve un cross in area a Elisa Polli, che non si lascia scappare l’opportunità del 2-1. Dall’altra parte, però, riparte subito la squadra di Montemurro, con Cantore che per un soffio fallisce il terzo gol bianconero al 76′. Le nerazzurre, tuttavia, continuano a dimostrarsi pericolose e in grado di poter fare male alla Juventus. Tant’è che, dopo una serie di azioni, l’Inter riesce a riportare la sfida sul risultato di parità al 90+2′. Il merito è ancora tutto di Karchouni, che recupera un buon pallone e lo regala a Tabitha Chawinga, pronta in area ad abbattere Peyraud Magnin. Juventus-Inter Women termina 2-2.