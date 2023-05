Roma-Inter, Mourinho in emergenza formazione: attesa Dybala

Roma-Inter prenderà il via alle ore 18. Mourinho è alle prese con problemi di formazione, complici i tanti indisponibili fra infortuni e squalifiche. C’è da capire quanto minutaggio avrà Dybala, qui le scelte di Inzaghi.

IN EMERGENZA – La lista degli indisponibili lato giallorosso per Roma-Inter è lunghissima: Mehmet Zeki Celik squalificato, poi Stephan El Shaarawy, Rick Karsdorp, Marash Kumbulla, Diego Llorente e Chris Smalling sicuri infortunati. José Mourinho sta scegliendo proprio in questi istanti se inserire in distinta Andrea Belotti, Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum, tutti non al meglio e che difficilmente potranno essere titolari. Quasi una squadra intera fra assenti e acciaccati. La Roma ha aggregato diversi Primavera negli ultimi giorni, per aumentare il gruppo a disposizione. E alcuni di questi andranno in panchina, anche se non ci sono i convocati quindi bisogna aspettare le formazioni ufficiali. Ma le scelte per l’Inter sono pressoché obbligate.

LA FORMAZIONE – In vista di Roma-Inter da parte di Mourinho nessun dubbio su Rui Patricio in porta. In difesa Bryan Cristante scala terzo centrale, assieme a Roger Ibanez e Gianluca Mancini che erano (e sono) diffidati ma hanno evitato a Monza mercoledì di farsi ammonire. Sugli esterni Nicola Zalewski a destra e Leonardo Spinazzola a sinistra, anche qui senza possibilità di cambi viste le assenze di Celik ed El Shaarawy oltre a Karsdorp (stagione finita). In mezzo al campo, con Cristante che si abbassa, subentra Edoardo Bove accanto a Nemanja Matic, riposato mercoledì avendo scontato la squalifica. Ola Solbakken è favorito e di molto su Dybala, che avrà posto nella ripresa, per giocare sulla stessa linea di Lorenzo Pellegrini nel 3-4-2-1. Di punta va Tammy Abraham e anche qui non c’è alternativa. Questa la probabile formazione di Mourinho per Roma-Inter: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, Spinazzola; Solbakken, Lo. Pellegrini; Abraham.