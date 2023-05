Genoa promosso, complimenti immediati dell’Inter: «Bentornati in Serie A»

Il Genoa pochi minuti fa ha conseguito la promozione in Serie A, dopo appena un anno in Serie B (vedi articolo). L’Inter, come già successo col Frosinone lunedì scorso, è la prima squadra fra quelle del massimo campionato a complimentarsi.

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Per il Genoa è in corso la festa al Ferraris: battendo 2-1 l’Ascoli e col contemporaneo 1-1 del Bari a Modena torna nel massimo campionato a un anno di distanza dalla retrocessione. Affronterà così di nuovo l’Inter, che tramite Twitter si congratula: “I nostri complimenti ai Rossoblù per la promozione. Genoa bentornato in Serie A”, il post da parte della società.