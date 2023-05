Festa Salcedo dei prestiti Inter in Serie B: Genoa promosso! Bene Fabbian

Salcedo non entra ma festeggia lo stesso dalla panchina: il Genoa batte 2-1 l’Ascoli e, complice l’1-1 del Bari di Esposito a Modena, è promosso con due giornate d’anticipo sul termine della Serie B. Vincono Fabbian e Pompetti fra gli altri prestiti Inter.

IL TRIONFO – Il Genoa poteva festeggiare in casa e lo fa a due giornate dalla fine della stagione regolare di Serie B. I rossoblù tornano in Serie A un anno dopo la retrocessione, grazie al 2-1 sull’Ascoli e al contemporaneo 1-1 del Bari terzo in casa del Modena. Al Ferraris segnano Mattia Bani al 16′ e Massimo Coda su rigore al 66′, ininfluente due minuti dopo la rete di Davide Marsura. Eddie Salcedo resta in panchina, ma al triplice fischio fa partire lo stesso la festa. A Modena invece Sebastiano Esposito parte titolare, ma al 61′ lo sostituisce Mirco Antenucci. Il Bari si porta avanti al 34′ con Giacomo Ricci, ma subisce il pareggio al 77′ su rigore di Davide Diaw. Per quanto riguarda gli altri prestiti dell’Inter in Serie B vince 2-1 la Reggina di Giovanni Fabbian (in campo tutta la partita) sul Como, provando un difficile rilancio dopo la nuova penalizzazione, mentre Marco Pompetti resta in panchina nello 0-1 del Sudtirol (quarto) a Terni. Ancora fuori per infortunio Samuele Mulattieri, ma il Frosinone (1-3 a Pisa) è già in Serie A. E ora c’è pure il Genoa.